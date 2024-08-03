Минтранс Подмосковья напомнил о бесплатных автобусах до «Сырного фестиваля»

Фото: Медиасток.рф

Проведение «Сырного фестиваля» продолжается в Истре. Минтранс Подмосковья напомнил о бесплатных автобусах, которые могут доставить жителей и гостей региона до мероприятия.

В течение трех дней с 9:00 до 21:00 специально оборудованные шаттлы бесплатно перевозят пассажиров от железнодорожных станций «Новоиерусалимская» и «Истра» до площадки фестиваля и обратно.

Каждое транспортное средство прошло тщательную проверку перед рейсом. Так, специалисты оценили системы, отвечающие за безопасность и комфорт. Водителям, задействованным в обслуживании праздника, провели дополнительный инструктаж о соблюдении правил безопасности, скоростного режима, а также о правилах общения с пассажирами.

Фестиваль проводится при поддержке губернатор Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки.

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