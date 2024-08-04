Сотни участников и международные эксперты. «Сырный чемпионат России» стартовал в Истре

Заключительный день «Сырного фестиваля» стартовал в Истре. Мероприятие пользуется большим спросом у жителей и гостей Московской области. Сегодня профессиональные дегустаторы определят «Сырного чемпиона России 2024». Подробностями с места проведения фестиваля поделился корреспондент 360.ru Александр Молочко.

В этом году сырный чемпионат проводится впервые. Ранее проходил конкурс «Лучший сыр России» в формате шоу. К соревнованиям привлекли экспертов из России, Швейцарии, Германии, Франции и Италии.

«По итогам каждый образец получит чекап. Будут проставлены баллы за качество сыра, что он дотянул, где недотянул. То есть сыровар может улучшить свои характеристики. Это профессиональный конкурс. В этом его главное отличие от других. Мы хотим, чтобы отрасль сыроварения росла, планка поднималась, и фермеры подтягивались вверх», — рассказал организатор «Сырного фестиваля» Олег Сирота.

По словам самого знаменитого подмосковного фермера, в конкурсе принимают участие около 150 человек. Он также выразил уверенность, что соревнования продолжат привлекать новых участников, и уже в следующем году свои силы попробуют порядка 500-600 фермеров, а через два года — до тысячи.