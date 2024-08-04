Сотни участников и международные эксперты. «Сырный чемпионат России» стартовал в Истре
Около 150 фермеров приняли участие в «Сырном чемпионате России» в Истре
Заключительный день «Сырного фестиваля» стартовал в Истре. Мероприятие пользуется большим спросом у жителей и гостей Московской области. Сегодня профессиональные дегустаторы определят «Сырного чемпиона России 2024». Подробностями с места проведения фестиваля поделился корреспондент 360.ru Александр Молочко.
В этом году сырный чемпионат проводится впервые. Ранее проходил конкурс «Лучший сыр России» в формате шоу. К соревнованиям привлекли экспертов из России, Швейцарии, Германии, Франции и Италии.
«По итогам каждый образец получит чекап. Будут проставлены баллы за качество сыра, что он дотянул, где недотянул. То есть сыровар может улучшить свои характеристики. Это профессиональный конкурс. В этом его главное отличие от других. Мы хотим, чтобы отрасль сыроварения росла, планка поднималась, и фермеры подтягивались вверх», — рассказал организатор «Сырного фестиваля» Олег Сирота.
По словам самого знаменитого подмосковного фермера, в конкурсе принимают участие около 150 человек. Он также выразил уверенность, что соревнования продолжат привлекать новых участников, и уже в следующем году свои силы попробуют порядка 500-600 фермеров, а через два года — до тысячи.
В оценке образцов конкурсантов участвуют, как профессиональные эксперты, так и любители. При этом мнение первых имеет наивысший бал, но точка зрения вторых важна для популяризации продуктов. Среди представленных образцов — молодые сыры, сыры с плесенью, твердые сыры, сыры с мытой коркой.
Кроме того, сегодня на фестивале действуют скидки. Как подчеркнул Олег Сирота, фермеры распродают свои товары недорого, поэтому у жителей и гостей Подмосковья есть прекрасная возможность попробовать натуральную продукцию.
Фестиваль проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ранее он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки. В нем принимают участие сыроделы из разных уголков России. Самые дальние регионы — Алтайский край и Мурманск
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