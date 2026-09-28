Сегодня 16:54 «Контрольный срок — 1 октября». Воробьев поручил вовремя завершить подготовку к отопительному сезону в Подмосковье Воробьев: к зиме подготовили 52,6 тысячи многоквартирных домов Подмосковья Фото: Сергей Шешин Подмосковье

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В Подмосковье завершается подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. О результатах пробных топок и задачах, которые стоят перед властями перед началом подачи тепла, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании.

Глава региона назвал готовность муниципалитетов к отопительному сезону приоритетом. «С середины сентября стартовали пробные топки. На сегодняшний день на почти 90% объектов они завершены. Наша задача на данном этапе — оперативно и качественно отработать выявленные повреждения оборудования и сетей, развоздушить системы отопления в МКД и социальных учреждениях. Контрольный срок — 1 октября, когда все котельные и теплосети, соцобъекты и жилые дома в Подмосковье должны быть готовы к подаче отопления», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

К сезону подготовили 52,6 тысячи многоквартирных домов, 5,8 тысячи социальных учреждений и около 2,8 тысячи объектов теплоснабжения.

Кроме того, специалисты проверили и подготовили 10,6 тысячи километров теплосетей, 18,5 тысячи километров водопроводных и 14,9 тысячи километров канализационных сетей. Также в регионе создали необходимые запасы топлива. По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, подготовительные работы проводили в течение всего лета. Гидравлические испытания завершили на 10 672 километрах тепловых сетей, в результате специалисты выявили свыше 700 поврежденных участков и провели ремонт.

Фото: Сергей Шешин

«Первый этап (до 10 сентября) — подготовка всех источников тепла, внутридомовых систем, проведение гидравлических испытаний. С 15 сентября — пробные топки и вместе с ними — устранение всех неисправностей, развоздушивание системы (до 1 октября). С 1 октября планируем начать отопительный период — включить циркуляционные насосы и разжечь котлы», — отметил Воропанов.

Сначала тепло появится на социально значимых объектах, потом в жилом фонде, а затем на предприятиях и коммерческих объектах. Полностью завершат запуск отопления до 10 октября. Пробные топки уже завершили на 2 509 котельных и центральных тепловых пунктах, еще 301 объект остается в работе. Их состояние контролируют дистанционно с помощью датчиков и ГИС МО «Инженерные сети».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Цифровой контроль теплоснабжения в регионе расширяется: в 2024–2025 годах на котельных и центральных тепловых пунктах установили более 3,5 тысячи датчиков температуры и давления, а в этом году дополнительно оцифровали 454 котельные.