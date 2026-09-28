Россиянам напомнили, что тарифы на коммунальные услуги индексируют с 1 октября

Плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги начнется в России с октября. Об этом сообщило РИА «Недвижимость» со ссылкой на представителя комиссии по ЖКХ при Общественном совете Минстроя Алексея Макрушина.

Как пояснил эксперт, итоговая сумма в платежке складывается из регулируемого государством коэффициента и объема потребления ресурсов. С наступлением отопительного сезона счета за тепло вырастут не только из-за изменения тарифов, но и в связи с объективным увеличением расхода энергии.

Корректировка цен необходима для модернизации коммунальной инфраструктуры — строительства котельных, мусоросортировочных комплексов и обновления сетей. При этом государство устанавливает только предельный индекс повышения, а окончательные тарифы определяют региональные власти с учетом износа коммуникаций и местных логистических издержек.