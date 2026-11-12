Биолог Слынько заявила, что соленые семечки и сало опасны для синиц зимой

Доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала Life.ru , чем можно и чем нельзя подкармливать синиц зимой.

С наступлением холодов синицы, сойки и снегири чаще появляются у человеческого жилья, но их организм устроен иначе: температура тела достигает 41–42 градусов, а сердце сокращается более 500 раз в минуту.

Особую опасность представляет человеческая еда с солью. Избыток хлорида натрия вызывает у птиц обезвоживание и поражение внутренних органов. Жареные семечки, соленое сало, хлеб и молоко категорически не подходят — они вызывают расстройства пищеварения. Хлебные крошки уступают по питательности семенам и жирам.

В качестве корма лучше использовать сырые несоленые семечки, несоленое сало, говяжий жир или сушеные ягоды рябины и боярышника. Важно следить за чистотой кормушки, чтобы избежать инфекций, и использовать безопасные держатели для жировых шариков без пластиковых сеток.