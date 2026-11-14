Корпоратив на болоте. Почему сбор клюквы стал необычным отдыхом и можно ли успеть за ягодой в ноябре
Вместо ресторана — болото, вместо праздничного застолья — походный обед и сбор клюквы. Однако в середине ноября желающим отправиться за ягодой придется поторопиться: сезон практически закончился, а прогулка по болоту становится опаснее. Где еще можно найти клюкву, чем позднеосенняя ягода отличается от подснежной и сколько стоит готовый урожай — в материале 360.ru.
Корпоратив вместо застолья: почему россияне отправились за клюквой
Поездки за дикорастущими ягодами превратились в отдельный формат загородного отдыха. Туристические клубы предлагают участникам отправиться на болото с инструктором, самостоятельно собрать клюкву и пообедать на природе.
Интерес к отдыху в регионах, где растет клюква, отмечают и аналитики «Авито Путешествий». По данным сервиса, которые 25 октября привел ТАСС, наиболее популярными направлениями стали Московская и Ленинградская области, а также Карелия. В пятерку вошли Нижегородская и Тюменская области. При этом спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за год вырос на восемь процентов.
Основной пик — сентябрь и октябрь. Сейчас ноябрь, это уже самый хвостик сезона, когда спрос резко падает, потому что погода холодная и большое количество ягод отсутствует.
Дмитрий Сафонов
биолог
Обычно участникам предлагают однодневный пеший маршрут с гидом. Перед выходом проводят инструктаж, затем группа проходит по заранее выбранному участку болота. Программа может включать походный обед и чаепитие.
Сколько стоит корпоратив по сбору клюквы
Обычный организованный поход за клюквой обходится в среднем в четыре-семь тысяч рублей с человека. Индивидуальная корпоративная программа стоит дороже — около восьми-десяти тысяч рублей за участника.
Если дополнить поездку арендой загородного дома, расходы окажутся значительно выше. По данным «Авито Путешествий», средняя стоимость аренды дома в Московской области в сезон сбора клюквы составляла 21,5 тысячи рублей в сутки.
Последний шанс: можно ли собирать клюкву в ноябре
«Сейчас с наступлением устойчивых ночных заморозков ягода уже прихвачена морозом», — рассказал Сафонов.
По его словам, отправляться за клюквой еще можно, если болото не покрылось льдом или глубоким снегом. В отдельных южных районах Московской области при благоприятных условиях сбор способен продолжаться до конца ноября.
Чем позднеосенняя клюква отличается от подснежной
Ноябрьскую ягоду нередко путают с подснежной клюквой. Однако это разные понятия. Подснежной называют клюкву, которая провела под снегом всю зиму и была собрана весной, после его таяния. В ноябре же речь идет о позднеосенней ягоде, пережившей первые заморозки.
«Такая клюква становится слаще, мягче», — объяснил Сафонов.
У позднего урожая есть существенный недостаток — он хуже хранится. Собранную после заморозков клюкву биолог советует сразу переработать или заморозить.
Где искать клюкву в Подмосковье
Клюква предпочитает влажные места, прежде всего верховые сфагновые болота. Официальный туристический портал Подмосковья в числе ягодных мест называет леса Талдомского и Егорьевского округов, окрестности Северной Гривы и Долгушей в Шатурском округе, берега озер Круглое и Тростенское, а также участки вдоль рек Мещеры, Дубны и Сулати.
Почем купить клюкву, если самому собрать не удалось
Тем, кто не успел отправиться на болото, остается купить готовый урожай. Судя по объявлениям на сервисе бесплатных объявлений, в середине ноября свежую клюкву в Москве и Подмосковье предлагают примерно по 350–400 рублей за килограмм.
Болотный дресс-код: как подготовиться к походу
В середине ноября к походу за клюквой нужно готовиться практически как к зимней вылазке.
«Обязательно нужна непромокаемая теплая обувь — сапоги-болотники, теплые носки, термобелье, непродуваемая куртка. По экипировке практически то же самое, как будто вы собираетесь в Арктику, за полярный круг», — рассказал биолог.
Специалист также посоветовал брать длинный шест для проверки пути и передвигаться ближе к кочкам и кустарникам, где грунт обычно тверже. Перед выходом необходимо сообщить близким маршрут. Оставаться на болоте в сумерках, когда в ноябре быстро темнеет, эксперт категорически не рекомендует.
Спасатели «Мособлпожспаса» также предупреждают, что на болотах легко потерять ориентиры. Поэтому отправляться за клюквой в одиночку не стоит. Рекомендуется двигаться медленно, без резких движений. Если человек провалился в трясину, спасатели советуют не делать резких движений. Нужно опереться на шест грудью, чтобы распределить вес. Помогать пострадавшему следует с помощью длинных веток или шестов, не приближаясь к опасному месту стоя.
Корпоратив, который запомнится
Сбор клюквы действительно может стать необычной альтернативой привычному корпоративу. Вместо застолья участники получают прогулку на природе, работу в команде и возможность увезти домой собственноручно собранные ягоды. Однако тем, кто рассчитывает получить удовольствие от процесса, Сафонов советует перенести мероприятие на следующий сезон.
«Лучше всего такое мероприятие запланировать на следующий год. Самый идеальный вариант — на конец сентября», — заключил биолог.