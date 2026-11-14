14 ноября 2026 19:30 Корпоратив на болоте. Почему сбор клюквы стал необычным отдыхом и можно ли успеть за ягодой в ноябре Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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Вместо ресторана — болото, вместо праздничного застолья — походный обед и сбор клюквы. Однако в середине ноября желающим отправиться за ягодой придется поторопиться: сезон практически закончился, а прогулка по болоту становится опаснее. Где еще можно найти клюкву, чем позднеосенняя ягода отличается от подснежной и сколько стоит готовый урожай — в материале 360.ru.

Корпоратив вместо застолья: почему россияне отправились за клюквой Поездки за дикорастущими ягодами превратились в отдельный формат загородного отдыха. Туристические клубы предлагают участникам отправиться на болото с инструктором, самостоятельно собрать клюкву и пообедать на природе. Интерес к отдыху в регионах, где растет клюква, отмечают и аналитики «Авито Путешествий». По данным сервиса, которые 25 октября привел ТАСС, наиболее популярными направлениями стали Московская и Ленинградская области, а также Карелия. В пятерку вошли Нижегородская и Тюменская области. При этом спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за год вырос на восемь процентов.

Основной пик — сентябрь и октябрь. Сейчас ноябрь, это уже самый хвостик сезона, когда спрос резко падает, потому что погода холодная и большое количество ягод отсутствует. Дмитрий Сафонов биолог

Обычно участникам предлагают однодневный пеший маршрут с гидом. Перед выходом проводят инструктаж, затем группа проходит по заранее выбранному участку болота. Программа может включать походный обед и чаепитие.

Фото: 360.ru

Сколько стоит корпоратив по сбору клюквы

Обычный организованный поход за клюквой обходится в среднем в четыре-семь тысяч рублей с человека. Индивидуальная корпоративная программа стоит дороже — около восьми-десяти тысяч рублей за участника. Если дополнить поездку арендой загородного дома, расходы окажутся значительно выше. По данным «Авито Путешествий», средняя стоимость аренды дома в Московской области в сезон сбора клюквы составляла 21,5 тысячи рублей в сутки. Последний шанс: можно ли собирать клюкву в ноябре «Сейчас с наступлением устойчивых ночных заморозков ягода уже прихвачена морозом», — рассказал Сафонов. По его словам, отправляться за клюквой еще можно, если болото не покрылось льдом или глубоким снегом. В отдельных южных районах Московской области при благоприятных условиях сбор способен продолжаться до конца ноября.

Фото: 360.ru

Чем позднеосенняя клюква отличается от подснежной

Ноябрьскую ягоду нередко путают с подснежной клюквой. Однако это разные понятия. Подснежной называют клюкву, которая провела под снегом всю зиму и была собрана весной, после его таяния. В ноябре же речь идет о позднеосенней ягоде, пережившей первые заморозки. «Такая клюква становится слаще, мягче», — объяснил Сафонов. У позднего урожая есть существенный недостаток — он хуже хранится. Собранную после заморозков клюкву биолог советует сразу переработать или заморозить. Где искать клюкву в Подмосковье Клюква предпочитает влажные места, прежде всего верховые сфагновые болота. Официальный туристический портал Подмосковья в числе ягодных мест называет леса Талдомского и Егорьевского округов, окрестности Северной Гривы и Долгушей в Шатурском округе, берега озер Круглое и Тростенское, а также участки вдоль рек Мещеры, Дубны и Сулати. Почем купить клюкву, если самому собрать не удалось Тем, кто не успел отправиться на болото, остается купить готовый урожай. Судя по объявлениям на сервисе бесплатных объявлений, в середине ноября свежую клюкву в Москве и Подмосковье предлагают примерно по 350–400 рублей за килограмм.

Фото: 360.ru

Болотный дресс-код: как подготовиться к походу

В середине ноября к походу за клюквой нужно готовиться практически как к зимней вылазке. «Обязательно нужна непромокаемая теплая обувь — сапоги-болотники, теплые носки, термобелье, непродуваемая куртка. По экипировке практически то же самое, как будто вы собираетесь в Арктику, за полярный круг», — рассказал биолог. Специалист также посоветовал брать длинный шест для проверки пути и передвигаться ближе к кочкам и кустарникам, где грунт обычно тверже. Перед выходом необходимо сообщить близким маршрут. Оставаться на болоте в сумерках, когда в ноябре быстро темнеет, эксперт категорически не рекомендует. Спасатели «Мособлпожспаса» также предупреждают, что на болотах легко потерять ориентиры. Поэтому отправляться за клюквой в одиночку не стоит. Рекомендуется двигаться медленно, без резких движений. Если человек провалился в трясину, спасатели советуют не делать резких движений. Нужно опереться на шест грудью, чтобы распределить вес. Помогать пострадавшему следует с помощью длинных веток или шестов, не приближаясь к опасному месту стоя.

Фото: Пресс-служба МЧС

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