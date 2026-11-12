Терапевт Розонова заявила, что популярные суперфуды можно заменить привычными продуктами

Популярные суперфуды не обладают уникальным лечебным действием и легко заменяются привычными продуктами. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт «СМ-Клиника» Юнна Розонова.

По словам врача, термин «суперфуд» не является медицинским — обычно это маркетинговое обозначение товара с привлекательным составом, отметил KP.RU.

Специалист отметила, что способность ягод годжи и асаи ускорять метаболизм или снижать вес научно не доказана, а по питательности их заменяют смородина, черника и обычные сухофрукты. Семена чиа не сжигают жир и сопоставимы с более доступными семенами льна.

Кокосовое масло содержит много насыщенных жирных кислот, поэтому для сосудов и сердца полезнее подсолнечное, рапсовое или оливковое. Спирулина также не избавляет от диабета, анемии или хронической усталости, подчеркнула Розонова.