Память более 40 участников СВО увековечили в Солнечногорске

За счет средств местного бюджета в округе установили памятники участникам специальной военной операции, погибшим при выполнении воинского долга. Также на участках между захоронениями уложили газон.

В рамках муниципального контракта, заключенного учреждением «Ритуал», подрядная организация «Грани-Гранит» изготовила и разместила 41 памятник участникам боевых действий. Всего в округе благоустроили 75 мест захоронения воинов.

При реализации проекта особое внимание уделили взаимодействию с семьями погибших. Родственники предоставляли фотографии, участвовали в согласовании макетов надгробий и делились пожеланиями.

Состояние благоустроенных участков проверили первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, депутат Совета депутатов Александр Болтенков, заместитель директора учреждения «Центр коммуникаций» по территориальному управлению Кривцовское-Смирновское Евгения Атаева и директор учреждения «Ритуал» Андрей Калегин.

«В очередной раз убедились: память о наших героях в Солнечногорске сохраняют с уважением и заботой. Работа продолжится и в следующем году, чтобы достойно чтить подвиг защитников и передавать память о них будущим поколениям», — отметил Кирилл Типографщик.

Он также добавил, что сохранение исторической памяти остается одним из приоритетных направлений работы администрации. Сейчас специалисты дополнительно проверяют крепления и очищают памятники.