Фигуранты дела о мошенничестве с квартирой Долиной получили от 4 до 7 лет

Балашихинский городской суд вынес приговор участникам организованной группы, которая, по версии следствия, обманула в том числе певицу Ларису Долину. Как сообщили в прокуратуре Московской области , суд признал всех обвиняемых виновными и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы со штрафами от 900 тысяч до миллиона рублей.

Курьеру Анжеле Цырульниковой назначили семь лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей. Дмитрию Леонтьеву суд определил семь лет в колонии особого режима и штраф 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий получил такой же срок в колонии строгого режима и аналогичный штраф. Андрей Основа отправлен в колонию общего режима на четыре года, также со штрафом 900 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

По версии следствия, летом 2024 года мошенники убедили Ларису Долину продать квартиру в Хамовниках и передать преступникам полученные деньги. Суд впоследствии признал сделку недействительной, постановил изъять квартиру у покупательницы Полины Лурье и вернуть ее певице. Ущерб оценили примерно в 300 миллионов рублей.

В прокуратуре ранее отмечали, что группа звонила жертвам с подменных номеров, представляясь сотрудниками госструктур и банков, а затем убеждала «спасти» средства переводами на подконтрольные счета или отчуждением недвижимости.