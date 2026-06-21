Воскресенье порадует москвичей теплой погодой

Гидрометцентр: воздух в Москве 21 июня прогреется до +25 градусов

В Москве 21 июня потеплеет до +25 градусов. Дождя не предвидится. Прогноз опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в воскресенье воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков, но с северным ветром от пяти до 10 метров в секунду.

Затем в ночь на вторник температура воздуха опустится до +13…+15 градусов. По Московской области пройдет небольшой дождь. Днем 22 июня столбик термометра вернется к отметке +23…+25 градусов, возможен кратковременный дождь с грозой.

Минувшая неделя поставила температурный рекорд по самой низкой температуре с начала июня. К выходным погода в Москве стала чуть теплее.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила о дождях 24 июня. Температура воздуха на новой рабочей неделе приблизится к норме.