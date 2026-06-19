Восемнадцатое июня стало самым холодным днем в Москве с начала лета

Синоптик Тишковец назвал 18 июня самым холодным днем в Москве с начала лета

Минувший четверг оказался самым холодным днем в Москве с прихода лета — воздух прогрелся лишь до 16,9 градуса. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«В столице нашей родины вчера был самый прохладный день с начала лета — столбики максимальных термометров показали +16,9 градуса, что соответствует климатической норме начала осени», — написал он.

Синоптик отметил, что сейчас в Москве температура близка к +17. Переменная облачность, дальность обзора более 10 километров, ветер дует с запада со скоростью один метр в секунду, уровень влажности воздуха достиг 75%, барометры показывают 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что средняя температура в июле в Москве будет около 20 градусов. По его словам, месяц будет достаточно теплым, осадки выпадут в пределах нормы.