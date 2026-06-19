Москвичам рассказали, когда в столицу вернется летнее тепло

На выходных 20–21 июня в Москву вернется по-настоящему летнее тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, накануне в столице был самый прохладный день с начала лета. Температура составила максимум +16,9 градуса, что соответствует климатической норме начала осени.

В пятницу воздух прогреется до +19…+22. В ночь на субботу снова будет прохладно, а в дневное время 20 июня на фоне роста атмосферного давления температура начнет повышаться.

«В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето. Инициативу полностью перехватит гребень антициклона, и московская погода станет „миллион на миллион“ — будет солнечно, осадки исключены», — написал Тишковец.

В столице потеплеет до +22…+25. Температурный фон превысит климатические рамки июня.

Ранее москвичам рассказали, какой будет погода в июле. По прогнозам синоптиков, сильной жары не ожидается.