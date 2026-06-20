Тепло и без осадков будет в выходные в Центральной России

В центре России в выходные ожидается теплая и сухая погода. Об этом 360.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Замечательная погода будет в центре России. В меру теплая, без осадков», — заявил синоптик.

В субботу днем воздух прогреется до +22…+23 градусов, в воскресенье — до +25. По словам Шувалова, осадков не прогнозируется. Атмосферное давление составит 748–750 миллиметров ртутного столба. Однако уже в понедельник погода изменится: сухость сменится дождями, предупредил специалист.

На следующей неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье будет переменчивой. Как рассказала синоптик Марина Макарова, она будет колебаться от +8 до +23 градусов днем и ночью. Также возможны небольшие дожди.

Самым холодным днем с начала лета стал минувший четверг, 18 июня. Максимальная температура воздуха составила +16,9 градуса.