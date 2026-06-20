Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Гидрометцентр: с 22 по 28 июня в Москве ожидается неустойчивая погода

На неделе с 22 по 28 июня в российской столице ожидается неустойчивая погода с переменами в температурном фоне. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, жары в Москве и Московской области не прогнозируется.

«По температуре — она будет близка к норме, но на отрицательном фоне. Преобладающие значения ожидаемой температуры — +8...+14 градусов ночью и +18...+23 днем», — сказала Макарова.

Возможны небольшие дожди. В среду, 24 июня, вероятны осадки умеренной интенсивности.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу вернется летнее тепло. Погода начнет выравниваться на выходных.