В Москве сервисы доставки еды предупредили о возможных задержках из-за снегопада

Сервисы доставки, такие как «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда» и «Самокат», предупреждают жителей Москвы и области о возможных задержках с доставкой заказов из-за непогоды. Об этом сообщил ТАСС .

«За окном снег — время доставки может увеличиться», — оповестил сервис «Яндекс Еда».

В приложении «Самокат» появилось предупреждение: «Ну и метель! Заказы могут задерживаться».

Приложение «Вкусвилл» также разослало оповещение, что сегодня возможна задержка доставки, писало РИА «Новости». Из-за погоды компания увеличила время доставки, и по некоторым адресам экспресс не работает. Курьеры стараются доставить заказы как можно быстрее.

Центральную Россию засыпало снегом. Аномальные метели охватили Москву, Подмосковье и многие другие регионы, включая Владимирскую, Саратовскую, Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Липецкую области и другие. В некоторых местах сугробы достигли полуметровой высоты.

Городские службы Москвы перевели на круглосуточный режим работы для уборки снега. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации город привлек аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Из-за сильного снегопада в Москве железнодорожная линия работает в усиленном режиме. Свыше 200 рейсов отменили и перенесли в аэропортах столицы из-за метели. Время задержек варьируется от 20 минут до нескольких часов.