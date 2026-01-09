МЖД перевели на усиленный режим работы из-за мощного снегопада

Из-за сильного снегопада, обрушившегося на столицу, Московская железная дорога работает в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«Железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна и инфраструктуры от снежных заносов», — отметили в пресс-службе.

Сейчас на линии трудятся 112 единиц спецтехники — снегоочистители, снегоуборочные машины и пневмообдувочные устройства. В уборке путей и пассажирских зон задействовано около 4,5 тысячи человек.

«Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. При необходимости будут задействованы дополнительные силы», — добавили в МЖД.

Регулярно проводится осмотр систем автоматического регулирования движения поездов. Стрелочные переводы очищают от снега и наледи с помощью стационарных устройств пневмообдува и электрообогрева.

В Орловской, Тульской и Рязанской областях для предотвращения обледенения контактной сети используют локомотивы с вибропантографами и установки механической очистки гололеда. Эти устройства сбивают наледь во время движения поездов.

На Московской железной дороге создан оперативный штаб для борьбы со снегом.

Аэропортовые службы в Московском регионе тоже перешли на усиленный режим работы. С полуночи до восьми утра Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский приняли и отправили 135 рейсов. Есть корректировки в расписании полетов.

Специалисты круглосуточно убирают снег с московских улиц. Чтобы справиться с последствиями непогоды, привлекли максимальное количество техники и бригад.

Как сообщил синоптик Евгений Тишковец, из-за аномальных снегопадов сугробы в Центральной России выросли до полуметра.