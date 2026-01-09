Городские службы Москвы перевели на круглосуточный режим работы для уборки снега

Специалисты расчищают улицы Москвы от снега в круглосуточном режиме. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Для устранений последствий непогоды задействовали максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки.

«Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний», — отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, работы по механизированному подметанию и противоледной обработке ведутся в цикличном режиме. Особое внимание службы уделяют подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы.

Для реагирования на нештатные ситуации город также мобилизовал аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В течение светового дня специалисты проведут работы по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Ранее на уборку снега на улицах Подмосковья вывели более 9,5 тысячи единиц техники. Для ликвидации последствий снегопада задействовали 28,7 тысячи человек, в том числе работников дорожных и коммунальных служб, сотрудников управляющих компаний и МЧС.