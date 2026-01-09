Свыше 200 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за метели

Сильная метель в Москве вызвала массовые сбои в авиасообщении. В столичных аэропортах задержано или отменено около 200 рейсов, сообщил RT .

В московских аэропортах массово меняют расписание рейсов. Время задержек варьируется от 20 минут до нескольких часов.

Самая сложная ситуация возникла в аэропорту Внуково. Рейс Вологодского авиапредприятия ВГ 2391 в Вологду, запланированный на 10:00, отложен до 14:00. Авиакомпания «Газпром авиа» перенесла вылет в Уфу (ГЗП 247) с 10:10 на 12:10. Самолет «Победы» в Дубай (DP 793) вместо 10:05 отправится в 11:50. Рейс «Азимута» в Батуми (А4 7053) задерживается на полтора часа — до 11:30.

В Шереметьеве рейс Smartavia 5N 521 в Мурманск перенесли с 10:25 на 17:35. Рейс авиакомпании «Ямал» (YC 190) в Новый Уренгой также задержан — теперь он отправится в 15:50 вместо 10:35. Вылет «Аэрофлота» (SU 1114) в Краснодар перенесен на 11:30. Рейс «России» (FV 6071) в Махачкалу запланирован на 11:00.

Некоторые утренние рейсы, включая направления в Архангельск, Сочи, Самару и Мерсин, уже вылетели с задержкой от 20 до 40 минут.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорты столичного региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — продолжают работать, несмотря на сильный снегопад. Спецслужбы работают в усиленном режиме. При этом он предупредил, что есть корректировки в расписании полетов.

Авиакомпания «Победа» также предупредила пассажиров, что скорректировала расписание полетов. Из-за сильного снегопада в Москве и области некоторые рейсы задержаны или отменены.