Садоводам назвали главные ошибки при укрытии многолетних цветов на зиму

Слишком раннее укрытие многолетних цветов осенью приводит к выпреванию корневой системы, а неподходящий материал может погубить растения еще до начала зимы. Об этом Ura.ru сообщили в материале о подготовке сада к холодам.

Главная опасность раннего утепления — парниковый эффект. Если укрыть цветы в теплую погоду, под материалом образуется конденсат, растения начнут преть и могут пойти в рост во время оттепели, что погубит их при первом морозе. Укрывать нужно только после того, как земля «схватится» первыми стабильными заморозками.

Подойдут сухая солома, хвойный опад или дубовые листья слоем 5–10 сантиметров. Плотную мокрую массу, например слежавшиеся листья, использовать нельзя — она превратится в ледяной панцирь. Весной укрытие снимают постепенно, слой за слоем, чтобы побеги не получили солнечные ожоги и не погибли от резкого ночного похолодания.