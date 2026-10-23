Астрономы раскрыли дату создания «Звездной ночи» Ван Гога

Южнокорейские ученые из Университета Кенхи проанализировали небо на картине Винсента Ван Гога «Звездная ночь», выяснив, что искусствоведы на месяц ошиблись с датой создания полотна. Исследование опубликовали в научном журнале Scientific Reports .

Астрономы уточнили даты, в которые Луна и Венера могли находиться в поле зрения художника. Также они сопоставили конфигурацию небесных тел с метеорологическими и биоклиматическими данными. Кроме того, определенную помощь оказали и сохранившиеся письма художника.

«Выясняется, что убывающая Луна, Венера и звездное скопление Гиады находились именно в этой области неба на рассвете, около 22 июля 1889 года», — говорилось в исследовании.

Ученые отметили, что на одну и ту же дату указывает не только геометрическое расположение светил, но также исторические сводки о погоде и переписка художника. Небо на полотне Ван Гога основано не на воображении, а на реальных наблюдениях. Об этом говорит и перьевой рисунок художника, который он сделал после картины.

Два года назад в Маастрихте продали картину Ван Гога «Голова крестьянки в белом чепце». Новый владелец заплатил за нее более 4,5 миллиона евро.