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    Астрономы раскрыли дату создания «Звездной ночи» Ван Гога

    Scientific Reports: Ван Гог написал «Звездную ночь» примерно 22 июля 1889 года

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Южнокорейские ученые из Университета Кенхи проанализировали небо на картине Винсента Ван Гога «Звездная ночь», выяснив, что искусствоведы на месяц ошиблись с датой создания полотна. Исследование опубликовали в научном журнале Scientific Reports.

    Астрономы уточнили даты, в которые Луна и Венера могли находиться в поле зрения художника. Также они сопоставили конфигурацию небесных тел с метеорологическими и биоклиматическими данными. Кроме того, определенную помощь оказали и сохранившиеся письма художника.

    «Выясняется, что убывающая Луна, Венера и звездное скопление Гиады находились именно в этой области неба на рассвете, около 22 июля 1889 года», — говорилось в исследовании.

    Ученые отметили, что на одну и ту же дату указывает не только геометрическое расположение светил, но также исторические сводки о погоде и переписка художника. Небо на полотне Ван Гога основано не на воображении, а на реальных наблюдениях. Об этом говорит и перьевой рисунок художника, который он сделал после картины.

    Два года назад в Маастрихте продали картину Ван Гога «Голова крестьянки в белом чепце». Новый владелец заплатил за нее более 4,5 миллиона евро.

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