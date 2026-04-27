Жителей Подмосковья призвали не выезжать на летней резине в начале недели

В начале следующей недели в Москве и Московской области погода ухудшится, на дорогах возможно образование гололедицы, поэтому автомобилистам не стоит выезжать на летней резине. Об этом Минтранс Подмосковья сообщил в соцсети «ВКонтакте» .

«Следите за погодой и не выезжайте на летней резине. Не отвлекайтесь на телефон, оценивайте дорожную ситуацию», — предупредили в ведомстве.

Водителям необходимо помнить, что для безопасного управления автомобилем в таких сложных условиях, как дождь, снег, гололедица и сильный ветер следует избегать резких маневров и держать дистанцию при движении. Также не стоит парковаться рядом с деревьями или шаткими конструкциями.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что до 28 апреля московский регион накроет балтийский циклон, который принесет мокрый снег. В ряде районов столицы и области появится временный снежный покров, а на дорогах ­– гололедица.