Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

Рабочая неделя в Москве началась с рекордно низкого атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

Сразу после полуночи показания барометров оказались ниже прежнего рекорда — для 27 апреля показатель составлял 729,9 миллиметра ртутного столба.

«Далее атмосферное давления продолжило понижаться и к 06:00 опустилось до 726,3 миллиметра ртутного столба, что более чем на 20 единиц ниже нормальных значений <…>. В норму атмосферное давление вернется лишь в середине дня среды», — написал синоптик.

Показания барометров продолжают падать, подчеркнул специалист. Однако точное значение нового рекорда удастся узнать ближе к концу дня.

В ночь на 27 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров влаги.