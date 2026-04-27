В Москве за сутки выпала половина апрельской нормы осадков

За сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков — на метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров влаги. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки. На опорной метеостанции ВДНХ за сутки в осадкомер попало 19 миллиметров небесной влаги, столько же на Балчуге, Бутово — 20 миллиметров, Тушино — 17 миллиметров», — написал синоптик.

По его словам, в Московской области максимальное количество влаги отметили в Михайловском — 27 миллиметров, это 79% от апрельской нормы.

Ранее Минтранс Подмосковья призвал жителей не выезжать на летней резине в начале недели. Погода в регионе ухудшилась, возможно образование гололедицы. Также автомобилистам напомнили, что в сложную погоду — при дожде, снеге, гололеде и сильном ветре — нужно избегать резких маневров и соблюдать дистанцию на дороге.