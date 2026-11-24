Дептранс: пробки до 8 баллов ожидаются в Москве 24 ноября

Жителей Москвы предупредили о пробках до восьми баллов вечером 24 ноября. Заторы могут собраться из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Средняя скорость движения в городе снизится из-за сильного снегопада. Пробки могут начаться после 17:00. Москвичам рекомендовали передвигаться на метро.

«Так вы быстрее доберетесь до места назначения, а коммунальные службы смогут без помех убрать дороги», — отметили в Дептрансе.

Автомобилистам посоветовали не торопиться, избегать резких маневров, а также заранее снижать скорость около пешеходных переходов.

Как отметил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков, высота снежного покрова может достичь 12 сантиметров. Он объяснил, что в европейской части России установился устойчивый приток холодного воздуха и начался переход на «зимний режим».