Москвичам пообещали солнечный и теплый понедельник

В понедельник на погоду в центре европейской части России повлияет барический максимум с центром над Южным Уралом. В Москве небо будет малооблачным, осадков не ожидается, а температура по-прежнему заметно превысит норму. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в телеграм-канале .

«Температура воздуха +11…+13, по области — +9…+14. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — заявил он.

В ночь на 26 октября в Москве минимальная температура составила +3,6 градуса, что на два градуса выше нормы. На других метеостанциях минимум варьировался от +2,5 в Бутове до +6,1 в Строгине. В Михайловском и Новой Москве минимальная температура опустилась до +0,3.

В южной части Подмосковья зафиксировали обычные для последней декады октября заморозки. В Приокско-Террасном заповеднике — ноль градусов, в Коломне — -0,4, в Электростали — -0,7, а самым холодным местом оказались Серебряные Пруды с -1,8 градуса.