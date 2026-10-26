Москвичам пообещали теплое и безоблачное начало недели

Гидрометцентр: в Москве 26 октября не будет осадков и потеплеет до +13 градусов

Москвичей в понедельник, 26 октября, ожидает ясная погода, практически без облаков и дождей. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Переменная облачность. Без осадков», — уточнили метеорологи.

В столице дневная температура будет колебаться от +11 до +13 градусов, а в ночное время столбики термометров могут опуститься до +1 градуса. При этом ночью также сохранится переменная облачность, преимущественно без дождей.

Синоптики предупредили, что в Москве ожидается юго-восточный ветер со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. В ночное время столбики термометров могут опуститься до –1 градуса.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в начале ноября Московский регион накроют заморозки.