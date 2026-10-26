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    Москвичам пообещали теплое и безоблачное начало недели

    Гидрометцентр: в Москве 26 октября не будет осадков и потеплеет до +13 градусов

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Москвичей в понедельник, 26 октября, ожидает ясная погода, практически без облаков и дождей. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

    «Переменная облачность. Без осадков», — уточнили метеорологи.

    В столице дневная температура будет колебаться от +11 до +13 градусов, а в ночное время столбики термометров могут опуститься до +1 градуса. При этом ночью также сохранится переменная облачность, преимущественно без дождей.

    Синоптики предупредили, что в Москве ожидается юго-восточный ветер со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье днем температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. В ночное время столбики термометров могут опуститься до –1 градуса.

    Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в начале ноября Московский регион накроют заморозки.

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