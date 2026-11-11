Россиянам назвали самые дешевые даты для новогодних туров

Выгоднее всего покупать туры на новогодние праздники с вылетом 24–25 декабря. Об этом Zvezdanews рассказала тревел-эксперт, руководитель турфирмы «Лето Прайм» Юлия Савицкая.

Оптимальным вариантом она считает вылет 24–25 декабря и возвращение 3–5 января. Самые высокие цены ожидаются на рейсы 29–30 декабря: отель, который обычно стоит 300–350 тыс. рублей, в праздники обойдется минимум в полмиллиона.

Среди россиян наиболее востребованы три направления. Первое — Египет, который «выручает» сочетанием хорошего сервиса и комфортной погоды за 250–300 тыс. рублей на троих. Лучший момент для покупки — середина сентября. Вьетнам обойдется дороже: 10 дней на троих стоят 400–600 тыс. рублей в зависимости от курорта (самый дорогой — Нячанг, самый комфортный — Фукуок). Тур в Тайланд на троих будет стоить около 500 тыс. рублей.