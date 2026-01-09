Работу наземного транспорта Москвы могут скорректировать из-за снегопада

В Москве из-за снегопада могут временно изменить работу наземного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

«Из-за погодных условий возможны локальные корректировки работы наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — указано в сообщении.

Городские службы Москвы перевели на круглосуточный режим работы для уборки снега. Столица мобилизовала аварийные бригады инженерных компаний и префектур для реагирования на чрезвычайные ситуации. В течение дня специалисты очистят крыши, фасады, желоба и водосточные воронки от снега и наледи.

Из-за сильного снегопада, обрушившегося на столицу, Московская железная дорога работает в усиленном режиме. Для координации действий по снегоборьбе на МЖД работает оперативный штаб.

Аэропортовые службы в Московском регионе также перешли на усиленный режим работы.

В Центральной России из-за неожиданного снегопада сугробы достигли полуметровой высоты.