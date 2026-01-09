Аномальные снегопады увеличили сугробы в Центральной России до полуметра

В Центральной России из-за аномального снегопада сугробы выросли до полуметра. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале .

«В результате аномальных снегопадов высота сугробов в Москве на главной метеостанции ВДНХ на 9:00 составляет 31 сантиметр, на Балчуге — 30 сантиметров, в Тушине — 32 сантиметра», — написал он.

В Подмосковье самый внушительный снежный покров зафиксировали в Черустях — 48 сантиметров, в Коломне — 41, в Михайловском — 38, в Серпухове и Павловском Посаде — 35, в Наро-Фоминске и Кашире — 34 сантиметра.

Во Владимирской области сугробы увеличились до 51 сантиметра, в Нижнем Новгороде — до 57. Полуметровый покров снега образовался в Башкортостане, Саратовской, Кировской, Свердловской и Архангельской областях, Карелии, Коми и Пермском крае.

Много снега выпало в Пензенской и Тульской областях, а также в Мордовии.

«Снегопады пойдут на убыль только после 21 часа и станут слабыми в ночь и под утро 10 января. В условиях метели, снежной бури видимость ухудшается в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский, Домодедово до 500-800 метров, а порывы ветра местами достигают штормовых 17 метров в секунду», — добавил Тишковец.

Аномальным снегом завалило Калужскую, Орловскую, Рязанскую, Курскую, Липецкую и Брянскую области. В Подмосковье выпало две трети месячной нормы осадков, в Москве сугробы к вечеру вырастут до рекордных 65 сантиметров.

«Это только начало. Сильные снегопады продолжатся в течение всего светового дня с пиком экстремальной интенсивности в период с девяти до 15 часов», — предупредил синоптик.

Авиакомпания «Победа» из-за снегопада в Москве и области изменит расписание полетов.