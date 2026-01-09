Аэропортовые службы в Московском регионе перешли на усиленный режим работы

Аэропорты столичного региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — продолжают работать, несмотря на сильный снегопад в Москве и области. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале .

С полуночи до восьми утра по московскому времени эти аэропорты приняли и отправили 135 рейсов.

«Аэропортовые службы работают в усиленном режиме, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды», — отметили в Росавиации.

Идут работы по уборке перронов, стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. Это вынужденная мера, связанная с безопасностью полетов.

«В связи с этим есть корректировки в расписании полетов. Два воздушных судна в течение минувшей ночи „ушли“ на запасные аэродромы», — добавил Кореняко.

Росавиация и ее подразделение Госкорпорация по ОрВД активно следят за работой аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.

Из-за обильного снегопада в Москве и Подмосковье авиакомпания «Победа» скорректировала расписание своих рейсов. Некоторые из них были отложены или вовсе отменены. Накануне в столичных аэропортах отменили или задержали более 70 рейсов.

Городские службы Москвы работают круглосуточно. Для устранения последствий снегопада задействована вся доступная техника и рабочие бригады.