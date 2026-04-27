Последствия снегопада оперативно начали устранять на двух направлениях МЖД

Из-за снегопада в Москве оборвался контактный провод на перегоне Лобня — Марк. Движение поездов Савеловского направления в сторону столицы приостановлено, сообщила пресс-служба МЖД.

«Также из-за налипания снега и сильного ветра на путь на участке Быково — Люберцы упало дерево — временно нет движения на Казанском направлении в сторону Москвы», — отметили в компании.

Энергетики уже приступили к работе. Московская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства. Специалисты принимают все необходимые меры для восстановления нормального графика движения.

В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Жителей предупредили о снежном накате и гололедице. Дептранс столицы призвал москвичей пользоваться городским транспортом из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, улучшение погоды ожидается только в среду.