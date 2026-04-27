Москвичей предупредили о снежном накате и гололедице

В понедельник в Москве из-за ухудшения погоды возможен гололед. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. На дорогах и тротуарах — снежный накат, местами гололедица», — рассказал синоптик.

По прогнозу Леуса, столицу накроют сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура поднимется до +3 градусов в Москве и до +4 градусов в области. Дептранс Москвы призвал горожан пользоваться городским транспортом из-за непогоды.

Синоптик также предупредил о сильном западном ветре, который будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду, а в порывах — до 20 метров. Атмосферное давление в Москве установилось на рекордно низком уровне.

Ранее Леус отметил, что к вечеру понедельника снегопад в столице начнет утихать, но улучшение погоды ожидается только в среду.