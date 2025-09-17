Появились кадры с места стихийного мемориала в память о Кирке и Заруцкой

В память об убитых американском активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой у стен посольства США в Москве организован стихийный мемориал. Видео с места оказалось в распоряжении 360.ru.

Кадры запечатлели мемориал у стен американского посольства. Там установили две черные рамки с портретами погибших, рядом — несколько стеклянных подсвечников, разложили букеты синих и белых цветов, а также гвоздики и розы. У рамки с Кирком заметны маленькие карточки с его цитатами.

Чарли Кирк — американский консервативный активист, получил смертельное ранение 10 сентября на мероприятии в Университете долины Юта.

Двадцатитрехлетняя украинская беженка Ирина Заруцкая умерла 22 августа в Шарлотте. Девушку зарезал ранее судимый чернокожий американец Декарлос Браун — младший. Президент США Дональд Трамп после ее гибели возложил политическую ответственность на демократов.