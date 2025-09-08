Трамп взял на контроль дело с убийством украинской беженки в Северной Каролине

Убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в вагоне поезда в городе Шарлотт штата Северная Каролина — чудовищное преступление. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что не знает всех подробностей происшествия, и пообещал, что к завтрашнему дню внимательно изучит материалы дела.

«Я буду знать все об этом происшествии к завтрашнему дню», — привел заявление Трампа телеканал WCNC.

Ирина Заруцкая погибла от ножевых ранений в результате нападения 34-летнего темнокожего рецидивиста Декарлоса Брауна, привлекавшегося к уголовной ответственности за серию насильственных нападений в конце августа.

Из опубликованных кадров с камеры наблюдения в вагоне следует, что мужчина без каких-либо причин напал на сидевшую на скамейке девушку и исполосовал ее ножом.

По данным газеты The New York Post, полиция задержала Брауна и обвинила его в убийстве переехавшей в США в августе 2022 года уроженки Киева.

Мэр Шарлотта Вай Лайлс, комментируя видео, заявила, что мужчина недавно вышел на свободу по решению суда из-за проблем с психическим здоровьем. Чиновница не стала упоминать, что ранее злоумышленник неоднократно привлекался к ответственности за серию преступлений.

Пользователи социальных сетей раскритиковали Лайлс и назвали ее слова попыткой отмазать преступника из-за его цвета кожи.