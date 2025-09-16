Накажут смертью? Убийце Чарли Кирка предъявили обвинение
Обвинение потребовало смертной казни для убийцы Чарли Кирка Робинсона
В США предъявили официальные обвинения 22-летнему Тайлеру Робинсону, которого следствие считает убийцей консервативного активиста Чарли Кирка. Прокуратура заявила, что намерена требовать для него смертной казни, сообщило Reuters.
Окружной прокурор Юты Джефф Грей объяснил, что Робинсону предъявили обвинения по семи пунктам. Среди них не только убийство, но и подкуп свидетеля.
Грей назвал гибель Кирка «американской трагедией» и подчеркнул, что решение требовать высшей меры наказания обвинение приняло не сразу, а только после тщательной оценки ситуации.
Робинсона полиции сдал родной отец. Он узнал его на фото, которые распространила полиция.
ФБР и местные власти продолжают изучать цифровые устройства обвиняемого. На платформе Discord он признался, что стрелял в Кирка. Сообщение Робинсон отправил за два часа до ареста.
Ведомство проверяет всех участников этой переписки. В чате состояло более двадцати человек.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Робинсон, по всей видимости, был «радикализован в интернете» и придерживался левых взглядов. Вице-президент Джей Ди Вэнс также связал убийство с «левым экстремизмом».
Робинсон, как полагает следствие, застрелил Кирка 10 сентября. Нашли его за 30 часов. Он сдался добровольно, но отказался признавать вину.
Кирк — консервативный активист и сторонник Трампа. Его называли одним из самых влиятельных голосов MAGA.