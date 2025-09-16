Накажут смертью? Убийце Чарли Кирка предъявили обвинение

В США предъявили официальные обвинения 22-летнему Тайлеру Робинсону, которого следствие считает убийцей консервативного активиста Чарли Кирка. Прокуратура заявила, что намерена требовать для него смертной казни, сообщило Reuters .

Окружной прокурор Юты Джефф Грей объяснил, что Робинсону предъявили обвинения по семи пунктам. Среди них не только убийство, но и подкуп свидетеля.

Грей назвал гибель Кирка «американской трагедией» и подчеркнул, что решение требовать высшей меры наказания обвинение приняло не сразу, а только после тщательной оценки ситуации.

Робинсона полиции сдал родной отец. Он узнал его на фото, которые распространила полиция.

ФБР и местные власти продолжают изучать цифровые устройства обвиняемого. На платформе Discord он признался, что стрелял в Кирка. Сообщение Робинсон отправил за два часа до ареста.

Ведомство проверяет всех участников этой переписки. В чате состояло более двадцати человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Робинсон, по всей видимости, был «радикализован в интернете» и придерживался левых взглядов. Вице-президент Джей Ди Вэнс также связал убийство с «левым экстремизмом».

Робинсон, как полагает следствие, застрелил Кирка 10 сентября. Нашли его за 30 часов. Он сдался добровольно, но отказался признавать вину.

Кирк — консервативный активист и сторонник Трампа. Его называли одним из самых влиятельных голосов MAGA.