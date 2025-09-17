Мемориал Кирку и украинке Заруцкой появился у посольства США в Москве
Стихийный мемориал соратнику Дональда Трампа Чарли Кирку и гражданке Украины Ирине Заруцкой создали в Москве у здания посольства США. О его появлении сообщил ТАСС.
Сейчас у здания посольства стоят фотографии с лицами Кирка и Заруцкой, свечи и цветы.
Кирка убили 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Полиция поймала подозреваемого в преступлении, им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.
Заруцкую зарезали в метро у всех на глазах в конце августа. Ее убийца был многократно судим. Трамп уже призвал к смертной казни для обоих преступников.
