Мемориал Кирку и украинке Заруцкой появился у посольства США в Москве

Стихийный мемориал соратнику Дональда Трампа Чарли Кирку и гражданке Украины Ирине Заруцкой создали в Москве у здания посольства США. О его появлении сообщил ТАСС .

Сейчас у здания посольства стоят фотографии с лицами Кирка и Заруцкой, свечи и цветы.

Кирка убили 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Полиция поймала подозреваемого в преступлении, им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.

Заруцкую зарезали в метро у всех на глазах в конце августа. Ее убийца был многократно судим. Трамп уже призвал к смертной казни для обоих преступников.