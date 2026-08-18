Метроша объяснил детям правила безопасного поведения в московском метро

Главным героем новых плакатов и стикеров стал персонаж Метроша. В наглядной форме он объясняет юным пассажирам, как пользоваться эскалатором, проходить через рамки металлодетектора и вести себя на платформе.

В частности, детям напоминают, что во время ожидания поезда не стоит отвлекаться на телефон и необходимо держаться подальше от желтой ограничительной линии. Велосипеды и самокаты на платформе нельзя использовать для катания — их следует везти рядом с собой или нести в руках.