Метроша объяснил детям правила безопасного поведения в московском метро
Московское метро запустило кампанию с правилами безопасности для детей
Московский метрополитен запустил информационную кампанию для детей, посвященную правилам безопасного и культурного поведения. Первые материалы разместили на станции «Стахановская» Некрасовской линии, говорится в сообщении пресс-службы метро.
Главным героем новых плакатов и стикеров стал персонаж Метроша. В наглядной форме он объясняет юным пассажирам, как пользоваться эскалатором, проходить через рамки металлодетектора и вести себя на платформе.
В частности, детям напоминают, что во время ожидания поезда не стоит отвлекаться на телефон и необходимо держаться подальше от желтой ограничительной линии. Велосипеды и самокаты на платформе нельзя использовать для катания — их следует везти рядом с собой или нести в руках.
Отдельные материалы посвящены культуре поведения. Метроша показывает, что пассажиров, выходящих из вагона, необходимо сначала пропустить, а затем заходить внутрь.
Всего специалисты подготовили 15 видов материалов, посвященных 12 различным ситуациям. При их оформлении использовали яркие цветовые акценты и крупные иллюстрации, чтобы информация была понятна детям.