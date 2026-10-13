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    Жители уральских городов пожаловались на активность кабанов

    Дикие кабаны стали частыми гостями нескольких уральских городов, но жители им не рады. Об этом сообщил телеграм-канал 360Tube.

    В Кыштыме под Челябинском стадо животных пробежало по улицам мимо школы и местной поликлиники, и попало на камеры домофонов. Под Нижним Тагилом в Свердловской области дикие свиньи разгуливали по трассе, мешая проезду автомобилей.

    В сентябре животные не раз заходили на местные кладбища.

    Ранее раненый кабан зашел на станцию метро в центре Будапешта. Он спустился к платформе по эскалатору и забежал в вагон с пассажирами.

    Кандидат биологических наук Юрий Калинкин перечислил диких животных, которые осенью могут выходить к людям. Особое внимание он уделил кабанам.

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