Жители уральских городов пожаловались на активность кабанов

Дикие кабаны стали частыми гостями нескольких уральских городов, но жители им не рады. Об этом сообщил телеграм-канал 360Tube .

В Кыштыме под Челябинском стадо животных пробежало по улицам мимо школы и местной поликлиники, и попало на камеры домофонов. Под Нижним Тагилом в Свердловской области дикие свиньи разгуливали по трассе, мешая проезду автомобилей.

В сентябре животные не раз заходили на местные кладбища.

Ранее раненый кабан зашел на станцию метро в центре Будапешта. Он спустился к платформе по эскалатору и забежал в вагон с пассажирами.

Кандидат биологических наук Юрий Калинкин перечислил диких животных, которые осенью могут выходить к людям. Особое внимание он уделил кабанам.