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Кабан-купальщик в Финском заливе попал на видео

В Петербурге заметили кабана-купальщика

W. Layer/blickwinkel
Фото: W. Layer/blickwinkel/www.globallookpress.com

В Санкт-Петербурге на берегу Финского залива заметили купающегося кабана. Видео опубликовал телеграм-канал «Я люблю Васильевский остров».

На кадрах видно, что кабан бегал по намыву и, вероятно, приплыл на Васильевский остров. Животное сначала находилось в воде, а потом пробежало по каменистому берегу и направилась в сторону дороги.

Ранее главный врач ветеринарной клиники в Екатеринбурге Анатолий Исайкин посоветовал владельцам домашних питомцев кондиционировать комнаты в жаркие дни, давать прохладные корм и воду. Собаки могут купаться в водоемах, а кошкам иногда стоит слегка подмачивать живот.