Кабан-купальщик в Финском заливе попал на видео
В Петербурге заметили кабана-купальщика
В Санкт-Петербурге на берегу Финского залива заметили купающегося кабана. Видео опубликовал телеграм-канал «Я люблю Васильевский остров».
На кадрах видно, что кабан бегал по намыву и, вероятно, приплыл на Васильевский остров. Животное сначала находилось в воде, а потом пробежало по каменистому берегу и направилась в сторону дороги.
Ранее главный врач ветеринарной клиники в Екатеринбурге Анатолий Исайкин посоветовал владельцам домашних питомцев кондиционировать комнаты в жаркие дни, давать прохладные корм и воду. Собаки могут купаться в водоемах, а кошкам иногда стоит слегка подмачивать живот.