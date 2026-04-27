В Москве 27 апреля будет температура до +3, мокрый снег и дождь

В понедельник в Москве будут интенсивные осадки — снег, мокрый снег и дождь, температура воздуха — до +3. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, погодные условия в городе определяются тыловой холодной зоной циклона, который сместился в сторону Верхней Волги.

«В Москве ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами осадки будут сильными. Днем в столице — +1-3 градуса, по области от 0 до 4 градусов тепла», — сказал синоптик.

Он отметил, что начнется сильный и порывистый западный ветер — от 7 до 12 метров в секунду, а при порывах — 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве опустится до рекордно низких значений — 723 миллиметра ртутного столба. Это ниже прежнего суточного рекорда для этого дня, зафиксированного в 1971 году.