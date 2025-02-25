Екатерининский парк в Москве превратится на Масленицу в «Парк Одноклассников»

В масленичные выходные в Екатерининском парке в Москве пройдут народные гулянья. Праздничный фестиваль 1 и 2 марта проведет соцсеть ОК.

Екатерининский парк превратится в «Парк Одноклассников». Отдыхающих встретят скоморохи с чаем из русского самовара, угощениями, музыкой и развлечениями под открытым небом.

Ведущие фуд-блогеры ОК проведут кулинарные мастер-классы по выпеканию блинов и посоревнуются между собой. В конце пройдет голосование, победитель получит специальный приз. Пресс-служба соцсети сообщила, что вход на праздник свободный, без предварительной регистрации.

Праздничная программа «Солнечная Масленица» пройдет в более чем 100 парках Подмосковья. Гости посмотрят театрализованные шествия, присоединятся к хороводам, попробуют блины и сожгут чучело. План мероприятий опубликовали власти Коломны, а также Дмитровского округа и Богородского.