Программу мероприятий на Масленицу опубликовали в Коломне и Озерах

Десятки активностей для жителей проведут в эти выходные в Коломне. Их приурочат к празднованию Масленицы.

В парках состоятся развлекательные программы. Также мероприятия организуют на общественных пространствах и в сельских клубах Коломны и Озер.

Все активности пройдут согласно русским традициям. Жителей ждут горячие блины, ярмарки, выступления театральных коллективов, хороводы и сожжение чучела Масленицы.

Праздничные костры можно будет увидеть на 10 площадках. Пройдут они как в субботу, так и в воскресенье.

Подробнее ознакомиться с афишей можно на официальном сайте администрации округа. Вход на все мероприятия свободный без возрастных ограничений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Коломне прошел мотокросс «Русская зима». Соревнования традиционно состоялись в День защитника Отечества. В этом году они проводились уже в 53-й раз.