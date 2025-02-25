Масленичные гулянья пройдут в трех парках в Богородском округе 2 марта

Масленичная неделя в Богородских парках обещает быть насыщенной: праздничные спортивные и творческие программы начнутся уже с четверга. Главные гулянья пройдут в воскресенье, 2 марта, в трех парках округа: Центральном и Глуховском в Ногинске и в парке «Липовая аллея» в Электроуглях.
Гостей Центрального парка в четверг приглашают на антиквиз «Масленичные забавы». Участие бесплатное, но необходима предварительная запись.
В пятницу Глуховский парк, а также парки «Липовая аллея» и «Роща» подготовили для детей игровые, спортивные и творческие программы. Суббота подарит гостям парков «Волхонка» и «Роща» настоящие масленичные гулянья с народными забавами, играми, конкурсами и угощениями. А Центральный, Глуховский и парк «Липовая аллея» приглашают в этот день на развлекательные, спортивные и творческие программы для детей.
Воскресенье — кульминация Масленицы. Массовые народные гулянья развернутся в парках «Липовая аллея» в Электроуглях, Глуховском и Центральном в Ногинске. Жителей ждут театрализованные представления, концерты, выступления фолк-групп, угощение блинами и ярмарки. Ближе к вечеру участники торжественно сожгут чучело Масленицы.
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