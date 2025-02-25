Масленичные гулянья пройдут более чем в 100 парках Подмосковья

Более чем в 100 парках Подмосковья 1 и 2 марта состоятся гулянья «Солнечная Масленица». В министерстве культуры и туризма региона сообщили, что посетителей ждет насыщенная развлекательная программа.

Жители и гости Московской области смогут принять участие в хороводах, театрализованных шествиях, попробовать блины и увидеть традиционное сожжение чучел.

В каждом округе организаторы подготовили необычные мероприятия. Так, в парке «Сестрорецкий» в Клину 1 марта откроется Дом русской сказки. Также там выступит гармонист-виртуоз Святослав Шершуков.

В парке «Захарово» в Одинцове 2 марта гостям предложат принять участие в забавах пушкинской эпохи, а в парке им. Н. Островского в Ступине в воскресенье состоится шествие-балаган с ходулистами и скоморохами.