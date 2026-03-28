Апрель в Москве начнется с теплой погоды

Гидрометцентр: в Москве 1 апреля потеплеет до +17… +21 градуса

В первых числах апреля температура воздуха в Москве превысит отметку в +20 градусов. Об этом представитель Гидрометцентра сообщил РИА «Новости» .

Небо над Москвой 1 апреля затянется облаками. Местами, по данным Гидрометцентра, пройдет небольшой дождь.

«Мы ждем повышения температуры: от +17 до +21 градуса. В следующие два дня дневная температура подрастет еще, составит +17… +22 градуса», — сказал он.

Аналогичная погода ожидает москвичей в конце апреля, сообщил метеоролог Михаил Семенов. Воздух прогреется до +18… +21 градуса.

Летом столицу накроет аномально теплая погода, заявил ранее метеоролог Николай Терешонок. Это связано с глобальным потеплением, изменение климата уже начало проявляться в температурных рекордах. Жара и засуха придут волнами.