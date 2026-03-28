Метеоролог рассказал, когда москвичи смогут надеть футболки

Метеоролог Семенов: в Москве к концу апреля потеплеет до +21 градуса

Жители Москвы смогут перейти на более легкую одежду уже в конце апреля. Оптимистичный прогноз сделал метеоролог Михаил Семенов в беседе с NEWS.ru .

Дневная температура воздуха в этот период может стать практически летней.

«Полагаю, что в последние дни апреля будет почти жарко — +18…+21 градус. Во всяком случае в дневное время в Москве можно будет ходить в футболках. Такой сценарий, естественно, очень радует», — отметил Семенов.

Однако до прихода устойчивого тепла москвичам еще предстоит пережить не самую комфортную погоду. Специалист предупредил, что апрель будет богат на осадки: возможны похолодание, сильные дожди и даже мокрый снег.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что нынешний март может оказаться в десятке самых теплых за всю историю московских наблюдений. Средняя температура превысила климатическую норму более чем на четыре градуса.