Москвичей призвали готовиться к аномальной жаре летом

В летний сезон Москва может столкнуться с волнами аномальной жары из-за глобального потепления. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«Нельзя исключить, что в летний сезон возможны очередные волны тепла с аномально жаркой и сухой погодой. Однако конкретно утверждать, что все лето будет жарким, преждевременно», — сказал он.

По его словам, повышению температуры способствует глобальное изменение климата. В столичном регионе ужа начали наблюдать аномальное тепло, бьются рекорды максимальной температуры воздуха.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в марте 2026 года зафиксировали превышение климатической нормы более чем на четыре градуса. Этот месяц может войти в десятку самых теплых за всю историю наблюдений. Метеоролог Михаил Семенов спрогнозировал, что москвичи смогут переодеться в легкие футболки уже в конце апреля.