Синоптик Позднякова отметила, что температура в Москве приближается к климатическому рекорду

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась с RT прогнозом погоды в Москве на ближайшие дни.

По словам метеоролога, характер погоды до конца недели останется прежним.

«Дневная температура будет повышаться. Всю неделю будет переменная облачность без осадков», — рассказала она.

Ночные температуры составят до -2 градусов в Москве и до -4 градусов по региону. Сегодня температура воздуха в Москве достигнет +11...+13 градусов. В пятницу, 27 марта, в области ожидается около +14 градусов, а в Москве — до +15 градусов. Самый теплый день будет в воскресенье, 29 марта, — до +15...+17 градусов. Позднякова отметила, что температура в столице приближается к климатическому рекорду.

«Для 28-го числа максимум был в 2020 году — +17,4 градуса», — заключила синоптик.