Не только жара и ливни. Какую погоду ждать летом в Подмосковье Шувалов: лето в Москве и Подмосковье может повторить прошлогодний сценарий

Лето в Подмосковье обещают аномально жарким. Насколько этот прогноз верен — разбирался 360.ru.

Переменчивое лето после весенних «качелей» Лето пойдет по переменчивому сценарию. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик не стал обещать жителям столичного региона исключительно знойный сезон. «Скорее всего, сильных резких колебаний погоды мы не избежим. В том числе и летом», — уточнил Шувалов. Он добавил, что погода уже показала свой нестабильный характер. Начало года оказалось контрастным: после снежного и холодного февраля пришел очень теплый март, который к тому же выдался практически без осадков. Их в Москве выпало меньше четверти от климатической нормы.

Две недели жары? Метеоролог допустил, что в столице и Подмосковье могут быть периоды с высокой температурой воздуха, однако все три месяца они вряд ли продлятся. После зноя традиционно наступят более прохладные дни, которые принесут сильные дожди. «Могут быть периоды очень жаркой погоды. По неделе, по полторы, по две», — сказал Шувалов. Специалист подчеркнул, что такие вещи можно уверенно прогнозировать только на короткой дистанции. Более ранние оценки он назвал слишком ненадежными.

За 5-10 дней до начала летней жары мы обязательно все скажем. А раньше, я думаю, это будет гадание на кофейной гуще. Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

Похожий сценарий жители Московского региона уже наблюдали прошлым летом. Тогда погода тоже менялась довольно резко: жаркие дни чередовались с сильными осадками и ощутимыми температурными колебаниями. По мнению Шувалова, нынешний теплый сезон вряд ли будет сильно отличаться от прошлогоднего.

Когда ждать летнее тепло? Всем, кто уже строит планы на теплый сезон, синоптик посоветовал ориентироваться на средние климатические сроки. В Москву и Подмосковье устойчивое летнее тепло обычно приходило в конце мая — примерно 25-28-го числа. С учетом характера весны жара может начаться и раньше, но уверенно говорить об этом пока сложно. Отдельно Шувалов отметил, что не стоит связывать погоду в европейской части России с Эль-Ниньо — природным явлением, когда при смене фаз океанских течений поток тепла идет в атмосферу. Оно формируется в экваториальных широтах, а на погоду в средней полосе влияет очень опосредованно. По его словам, даже при одной и той же фазе Эль-Ниньо возможны совершенно разные погодные сценарии.

Ранее жителей столицы предупредили, что летом регион может столкнуться с аномальной жарой, вызванной глобальным потеплением. Климатологи напомнили, что в последнее время в Московском регионе уже наблюдали погодные рекорды.