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    Журналист Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о переговорах в Абу-Даби

    Фото: РИА «Новости»

    Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее высказывания о переговорах с Россией в Абу-Даби. Свое мнение публицист выразил в соцсети Х.

    «Кто-то забыл сказать ей, что им нельзя было проходить дальше бара в вестибюле, и они подслушивали за дверью, как стажеры. Женщина совершенно оторвана от реальности», — заявил он, комментируя заявление фон дер Ляйен о том, что европейские представители якобы были на встрече в ОАЭ.

    В среду в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Глава делегации Владимир Мединский отметил, что стороны сумели приблизить процесс к завершению конфликта, но сейчас многое зависит от всех вовлеченных сторон. Ключевым вопросом на встрече стало обсуждение будущего устройства европейской безопасности после урегулирования конфликта.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры в Абу-Даби в положительном ключе.

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