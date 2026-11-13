Журналист Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о переговорах в Абу-Даби

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее высказывания о переговорах с Россией в Абу-Даби. Свое мнение публицист выразил в соцсети Х.

«Кто-то забыл сказать ей, что им нельзя было проходить дальше бара в вестибюле, и они подслушивали за дверью, как стажеры. Женщина совершенно оторвана от реальности», — заявил он, комментируя заявление фон дер Ляйен о том, что европейские представители якобы были на встрече в ОАЭ.

В среду в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Глава делегации Владимир Мединский отметил, что стороны сумели приблизить процесс к завершению конфликта, но сейчас многое зависит от всех вовлеченных сторон. Ключевым вопросом на встрече стало обсуждение будущего устройства европейской безопасности после урегулирования конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры в Абу-Даби в положительном ключе.